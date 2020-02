Schatkist van postmeester Simon de Brienne onaangeraakt door tijd: 2600 brieven vol roddels

Er was 300 jaar geleden nog geen telefoon of e-mail, alle communicatie moest dus per post. Brieven waren lang onderweg, per paard, koets of boot. Den Haag was toen al een internationale stad, waar veel ‘expats’ woonden. Hun brieven vertellen na 300 jaar meer over de positie van de stad als knooppunt in het Europees berichtenverkeer. Dat alles dankzij de de bijzondere collectie van ‘postmeester’ Simon de Brienne en zijn vrouw Marie: zij bewaarden brieven die niet bezorgd konden worden. Deze werden normaliter verscheurd, maar nu behouden als een appeltje voor de dorst. Hij hoopte ze alsnog af te kunnen leveren en er geld voor te vangen. Wat nooit gebeurde.