Schattig of spuuglelijk? Deze kleine ‘dinosaurus’ is uit het nest gevallen

In het Elsenburgerbos in Rijswijk werd afgelopen week een jonge reiger gevonden. Het dier was uit het nest gevallen en moest worden opgehaald door de Dierenambulance Den Haag. Het beestje was flink geschrokken van het vroegtijdige vertrek uit het nest, maar het gaat inmiddels weer goed met hem. De jonge vogel is naar vogelopvang de Wulp gebracht. ,,We kregen na een paar dagen al een terugkoppeling dat onze babyreiger zich al zo lekker voelde dat hij al naar ogen pikte met voeren”, meldt een medewerker.



Sommige mensen vinden de ietwat verfomfaaide vogel schattig, anderen juist spuuglelijk, maar bij de dierenambulance zijn ze het erover eens: ,,Wij vinden hem natuurlijk prachtig.”