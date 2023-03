Schattig! Zo kijk je live mee in de nesten van een kerkuil- en slechtvalkkoppel

Hond houden duurst in Den Haag, terwijl het dier in Rijswijk en Delft gratis is

Heb jij een hond en woon je in Den Haag? Dan kost de trouwe viervoeter jou het meest van alle gemeenten in Nederland. 137,28 euro is het prijskaartje dat aan het houden van een hond in de Hofstad hangt. Voor twee honden betaal je in totaal zelfs ruim 350 euro. En dat terwijl veel omringende gemeenten géén hondenbelasting heffen.