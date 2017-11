Schattige straatstofzuigers maken Haags winkelgebied schoner en frisser

Vanmiddag uitspraak in ’s lands oudste coldcasezaak

10:04 De rechtbank in Den Haag doet vanmiddag uitspraak in de zaak tegen Daniel E.. Deze 53-jarige Israëliër wordt ervan verdacht in 1990 de toen 36-jarige Miriam Sharon te hebben vermoord in haar woning aan de Haagse Regentesselaan.