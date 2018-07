Scheuren op A12 aan banden: voortaan 100 kilometer per uur

Lekker doorgassen op de A12 bij Leidschenveen is er straks waarschijnlijk niet meer bij. Na een jarenlange strijd voor verlaging van de maximumsnelheid krijgen omwonenden eindelijk gehoor. De nieuwe wethouder Duurzaamheid, Liesbeth van Tongeren, verzoekt de minister de snelheid te verlagen van 130 naar 100 km per uur.

Anton Janssen van Bewonersvereniging Leidschenveen durft het bijna niet te geloven. Nota bene op zijn laatste dag als voorzitter bevestigt de gemeente via deze krant dat wethouder Liesbeth van Tongeren namens Den Haag druk gaat uitoefenen op de verkeersminister. Ze wil de maximumsnelheid op het stuk snelweg tussen benzinestation Knorrestein en afrit Leidschenveen verlagen naar 100 kilometer per uur. Nu mag daar overdag 120 gereden worden, ’s avonds en ’s nachts zelfs 130.

,,Het is geweldig nieuws, hier maken we ons al jaren hard voor’’, zegt Janssen, die sinds 2012 voorzitter is. Toch gaat de vlag niet meteen uit, want hij moet het ‘eerst zien, dan geloven’. De bewoners zijn vaker teleurgesteld. Voor het vorige college was het verlagen van de snelheid niet bepaald een prioriteit. ,,De economische belangen van snel door kunnen rijden, wogen zwaarder dan de gezondheid van bewoners’’, zegt Janssen.

Hoop

Met het aantreden van een nieuw stadsbestuur groeide de hoop in de wijk. Een grote mijlpaal voor de bewoners was een recente motie, waarin de gemeenteraad de wethouder opdroeg druk op de minister uit te oefenen. De raad vindt de luchtvervuiling en geluidsoverlast waaraan bewoners langs de A12 worden blootgesteld onacceptabel. Bovendien geldt in stedelijke gebieden vaak een maximum van 100 km/u, soms zelfs van 80. De woordvoerder van Van Tongeren bevestigde gisteren dat de wethouder nu ‘een lobby start’ bij het rijk om de snelheid naar 100 terug te brengen.

British School

Bewonersorganisatie Leidschenveen is verheugd met deze toezegging, maar heeft nog wel een troef achter de hand: The British School. De vereniging dreigt met een rechtszaak als de geplande nieuwbouw van de school in Leidschenveen doorgaat zónder dat de gemeente eerst iets doet aan de luchtkwaliteit in de wijk. ,,We hebben nu alleen een belofte, en beloftes zijn vaker geschonden.’’ Janssen verwacht de overheid eerder tot actie te kunnen dwingen nu de gezondheid van (toekomstige) leerlingen risico’s loopt.