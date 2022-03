Scheveningen al jaren slecht bereikbaar: ‘Metroverbinding naar badplaats meer dan noodzakelijk’

De plannen voor een lightrailverbinding van Rotterdam The Hague Airport naar het centrum van Den Haag en Scheveningen zijn niet nieuw, maar nooit uitgewerkt. De aanleg van zo’n metroverbinding zou ruim 160 miljoen euro kosten, is ooit uitgerekend. Geld dat er toen niet was. Die kosten zullen nu zelfs hoger zijn, maar Van Dijken, en met hem Van Basten Batenburg, denkt dat het desondanks mogelijk is. ,,Het is veel geld, maar dat kosten grote infrastructuurprojecten altijd. Het gaat eerst om samen de gedeelde ambitie uit te spreken om meer mensen uit de auto en in het ov te krijgen’’, zegt het Zuid-Hollands Statenlid.