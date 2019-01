Scheveningen bereidt zich met zandzakken voor op storm

Oliebollen­bak­ker blijft na vuurpijl in kraam stug doorbakken

18:32 Oliebollenverkoper Stephan te Hofstee kan het nog steeds niet geloven. Een jongen van een jaar of 12 gooide op 30 december, één van de drukste dagen van het jaar, bij zijn kraam bij station Den Haag HS een vuurpijl naar binnen. ,,Ik heb in twintig jaar in mijn kraam nog nooit zoiets meegemaakt.”