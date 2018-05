Scheveningen bezien door het oog van de meesters van de Haagse School

Veroorza­ker aanrijding neemt benen na drugstest

12:34 Een automobilist is vanochtend gevlucht na een aanrijding te hebben veroorzaakt op de Verheeskade in Den Haag. De man sprintte weg van de politie nadat hij door de mand viel bij een drugstest. Enige tijd later kon hij worden opgepakt op een nabijgelegen bouwplaats, waar hij zich schuil hield.