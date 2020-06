Scheveningen heeft 30.000 euro beschikbaar voor leuke projecten

Ambassadeur van Scheveningen? Wat houdt dat in?

,,Ik ben wijkbewoner en heb een zorgcoöperatie opgericht: Noordelijk Scheveningen. Het doel is om mensen te verbinden. Ik richt me vaak heel erg op de doelgroep kwetsbare ouderen en we hebben via onder andere tennisclub HLTC De Metselaars maaltijden aan huis bezorgd tijdens de corona-lockdown. We maakten die maaltijden zelf. Het werden er ongeveer 600 uiteindelijk. Je kunt dan denken aan zalm met roomsaus en kip-kerrie met groente. We deden in de maaltijdtas ook een tekening van kinderen en zelfgebakken muffins en brownies.”