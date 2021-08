Scheveningen heeft geen palmbomen of zongarantie. Het heeft zoveel meer dan dat

Gaan gemeenten in Haagse regio vluchtelin­gen opvangen? ‘Azc in Rijswijk gaat volgens planning dicht’

12:04 Dat er een vluchtelingenstroom uit Afghanistan naar Nederland komt, is zeker. Maar waar moeten deze duizenden asielzoekers verblijven? Het is een vraag waar het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) druk mee bezig is. Ondertussen gaat het enige asielzoekerscentrum (azc) in de Haagse regio, in Rijswijk, binnenkort dicht. ,,De kans is klein dat het langer open blijft.‘’