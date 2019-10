Scheveningen in de ban van verrassingsoptredens: 'Niet op je hoge hakken naar A Night Out'

Hoe gaat A Night Out in zijn werk?

,,A Night Out is een wandeling met een gids waarbij je allerlei bijzondere plekjes in Scheveningen gaat bezoeken. Er zijn zes plekken waar een verrassingsact op je staat te wachten. Het is een soort kroegentocht, maar dan anders.”



Je moet je wandelschoenen dus meenemen?

,,Haha, nee. Het is niet handig om op je hoge hakken te komen, maar het is ook weer niet dat je 25 kilometer gaat lopen. Het is een kilometer of 2, misschien 3.”



Wat vind je het leukste aan A Night Out?

,,Het verrassingseffect. Dat je niet weet waar je heen gaat en wat je gaat zien. Sommige mensen komen jaar op jaar, want het is iedere keer weer anders. Zowel de plekjes die we bezoeken als de artiesten die spelen."