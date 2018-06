Scheveningen klaar voor zeilfans

Het zeilfeest begint op zondag. Op die dag komen de raceboten waarschijnlijk aan in Scheveningen. De organisatoren schatten in dat de eerste boten tussen 13.00 en 16.00 uur arriveren. In de dagen erna is Scheveningen onder meer het toneel van het Europees kampioenschap zeilen voor Optimist-boten, een catamaranrace en een wedstrijd kanopolo (waterpolo in kano's). Voor het publiek zijn er cursussen vliegeren, surfpeddelen, golfen, beachvolleybal en zeilen. Op woensdag houden de twee Nederlandse boten die meedoen aan de Volvo Ocean Race een onderlinge wedstrijd. Brunel en AkzoNobel willen in een vriendschappelijk duel voor de kust laten zien wie de beste is. Op vrijdag 29 juni komt koning Willem-Alexander langs en zijn er optredens van Causes, Racoon en Chef'Special. Op zaterdag 30 juni houden de raceboten nog een wedstrijd voor de kust, een zogeheten in-port race. Dan is ook de prijsuitreiking voor de winnaar van het algemeen klassement, de eindwinnaar van de zeilrace. Een dag later, op de laatste dag van het Scheveningse zeilfeest, kunnen mensen een rondleiding op de raceboten krijgen.

Bezoekers

Voor Den Haag is de race een kans om reclame te maken voor de haven en het strand. De gemeente hoopt dat het zeilfeest in Scheveningen in totaal ongeveer 400.000 bezoekers trekt. Bij de vorige Volvo Ocean Race, in juni 2015, maakten de boten al een tussenstop in Scheveningen. Toen waren er meer dan 120.000 bezoekers. Datzelfde jaar was Den Haag het toneel van het WK beachvolleybal. Volgende maand is in Den Haag het wereldkampioenschap zeezeilen.



De Volvo Ocean Race begon in oktober in het Spaanse Alicante. Daarna voeren de boten naar Portugal, Zuid-Afrika, Australië, China, Nieuw-Zeeland, Brazilië, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Zweden. Op donderdag begonnen ze aan de laatste etappe, van Göteborg naar Scheveningen. In het algemeen klassement liggen drie boten aan kop, met precies evenveel punten. Een daarvan is het Nederlandse Brunel van schipper Bouwe Bekking. Wie van hen als eerste in Scheveningen is, wint de race rond de wereld.