Scheveningen krijgt borden met gedragsregels om zeehonden te beschermen

Vaarwel Britten Dutchbuzz stem voor 'brex­pats’

20:05 Dutchbuzz voorziet de Britse expats in de regio Den Haag van het laatste brexitnieuws. Op Den Haag FM (92.0) krijgen zij elke dinsdagavond van 22.00 tot 23.00 uur tips, informatie en opinie over de laatste stand van zaken rond het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Deze week in de rubriek ‘Vaarwel Britten’ praten we bij met de redactie.