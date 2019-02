Scheveningen krijgt eigen Hard Rock Café

‘Een deprimerend restaurant dat prut serveert en daarbij luidkeels in je oor toetert: Let’s get this party started’.’ Culinair recensent Hiske Versprille van de Volkskrant liet in 2014 weinig over van het Hard Rock Café in het centrum van Amsterdam. Ze sprak van een plek ‘die je de wil van het leven waarlijk kan ontnemen’.



Wie wel eens in het ‘rock-’n-roll-restaurant’ is geweest - in Amsterdam, of in één van de ruim 175 andere vestigingen die de keten wereldwijd telt - weet dat lang niet iedereen de mening van Hiske deelt. In Hard Rock Cafés is het bijna altijd druk.

Rolls Royce

In 1971 richtten vrienden Isaac Tigrett en Peter Morton het eerste Hard Rock Café op in een voormalige Rolls Royce-showroom vlakbij Hyde Park in Londen: een café-restaurant met uit de speakers keiharde rock-’n-roll-muziek en posters van dito artiesten aan de muren. Een tweede vestiging kwam er een paar jaar later in Toronto en in de jaren tachtig volgden filialen in steden als Los Angeles, San Francisco, New York, Sydney en Berlijn. De menukaarten verschillen per zaak, maar vrijwel altijd staan er wel nacho’s, kippenpootjes, hamburgers en sandwiches op. Sinds een paar jaar zijn er behalve Hard Rock Cafés ook hotels en casino’s.



Met name toeristen willen maar al te graag op de foto met zeldzame gesigneerde posters. Of met Mick Jaggers overhemd, Rihanna’s zilveren bikini, de oude gitaar van Eric Clapton of instrumenten van AC/DC. In de restaurants vind je overal waar je kijkt items die zijn nagelaten door rockartiesten. Bovendien zijn shirts, petjes en magneten te koop met daarop een typisch kenmerk van Londen, Madrid of New York. Voor menigeen een souvenir waarmee je thuis kunt komen.

Loyaal

Hoewel we in een tijd leven waarin stilstand achteruitgang betekent in horecaland en de ene na de andere keten wordt vervangen door een innovatief, hip concept, lijkt het erop dat Hard Rock het eeuwige leven heeft. Nog altijd openen nieuwe vestigingen, waaronder volgend jaar in Scheveningen.



Op de vernieuwde Noord-Boulevard begint horecamagnaat Laurens Meijer ‘het mooiste Hard Rock-filiaal van Europa’. ,,Ja, er zijn mensen die altijd iets nieuws willen ontdekken en nog geen twee keer naar hetzelfde restaurant gaan”, stelt de eigenaar van het bedrijf Meyer Beheer. Hij exploiteert tientallen horecazaken en -ketens in Nederland, waaronder Burger King. ,,Maar er is ook een hele grote groep mensen die loyaal is aan een merk. Zij hebben bepaalde verwachtingen bij een keten en gaan er vanuit dat daaraan wordt voldaan bij een volgend bezoek. Niet voor iedereen hoeft horeca dus vernieuwend te zijn.”



Het Hard Rock-filiaal in Scheveningen, dat naar verwachting nog voor het zomerseizoen van 2020 opengaat, wordt enorm. Twee verdiepingen tellen in totaal zo’n duizend vierkante meters. Het terras heeft volgens Meijer ongeveer dezelfde omvang. Bezoekers van het restaurant kunnen iets eten of drinken op de boulevard, maar ook op het strand. De capaciteit van het café wordt zo’n 1000 tot 1500 klanten per dag.

Quote Dit gebouw, in de vorm van een golf, lijkt zo uit de zee te komen. Zoiets past nergens anders dan aan het strand Laurens Meijer

De locatie - niét zoals de meeste Hard Rock Cafés in het stadscentrum - noemt Meijer uniek. ,,Wij zijn altijd op zoek naar speciale locaties, in het hele land”, vertelt hij. ,,Dit gebouw, in de vorm van een golf, lijkt zo uit de zee te komen. Zoiets past nergens anders dan aan het strand. Scheveningen is de ideale plek.”



Met name in het hoogseizoen zal het restaurant straks in trek zijn bij toeristen uit de hele wereld, voorspelt Meijer. ,,Maar het is een grandcafé voor iedereen”, benadrukt hij. ,,Omdat we snappen dat vaste bezoekers niet drie keer per week een hamburger zullen bestellen, maken we een brede menukaart met verschillende gerechten, voor diner en lunch.” Meijer opent in Scheveningen binnenkort eveneens een vestiging van zijn keten Moeke, een familierestaurant.

