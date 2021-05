Scheveningen krijgt toch niet het hoogste parkeertarief ter wereld

Video Wonder dat vuurzee alleen huizenblok opslokt en geen mensen: ‘In drie minuten was alles weg’

18:32 Een zware rooklucht hangt de hele donderdag in de wijde omgeving van de Wouwermanstraat. Een uitzonderlijk grote brand heeft er in mum van tijd een heel blok portiekwoningen in vuur en vlam gezet. Het allergrootste wonder is dat er niemand gewond is geraakt.