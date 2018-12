Scheveningen Lightwalk afgelast vanwege harde windstoten

Gewapende overval op pakketbe­zor­ger in Schevenin­gen

11:11 Een pakketbezorger is vanmorgen rond 10.00 uur beroofd op de Kolenwagenslag in Scheveningen. De daders hebben daarbij gedreigd met een wapen en gingen ervandoor in een auto. De politie is op zoek naar twee verdachte mannen.