Scheveningen moet het even zonder pier doen, vraag is: wie steekt er nog geld in zo’n bouwwerk?

Laten we het eerlijk onder ogen zien: deze pier van Scheveningen is niet meer te redden en misschien is dat ook niet eens zo heel erg. Want dit is niet meer de feestelijke pier die Prins Bernhard in 1961 opende. Dit is een matig onderhouden tochtgat met de uitstraling van een vliegtuigslurf en de ambiance van een Frans wegrestaurant. Alleen van een forse afstand lijkt het nog wat.