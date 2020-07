Scheveningen op scherp na meldingen over kinderlokker in zwarte Caddy

Scheveningen staat op scherp nu verschillende ouders melden dat een kinderlokker hun kinderen lastig viel. In de omgeving van de Koppelstokstraat probeerde een man volgens getuigen een vijfjarige kleuter mee te nemen door voor te spiegelen dat hij snoepjes had in zijn bestelwagen. Ook een elfjarig meisje zou recent zijn lastiggevallen. De politie onderzoekt de incidenten en neemt de zaak hoog op.

,,Schrikbarend’’, zegt volkszanger en vader Robbie te Pas uit de Koppelstokstraat, wiens kinderen voorlopig niet meer buiten mogen spelen. ,,Je gaat dat risico niet nemen. De hele buurt is geschrokken en let goed op.” De buurjongen van Te Pas kroop volgens de zanger door het oog van de naald. ,,Een onbekende man nam hem op straat mee aan de hand, maar de moeder van het jongetje kwam net op tijd naar buiten en greep in.” De schrik dat het jochie maar net op tijd door zijn moeder werd gered, is enorm. ,,Het incident heeft enorme impact op de moeder en de buurt gehad.”

‘Seriematige incidenten’

De politie meldt dat zij de meldingen over de kinderlokker uit Scheveningen serieus neemt. ,,We doen op dit moment onderzoek en we monitoren actief”, aldus een woordvoerster. Volgens haar wordt onderzocht of sprake is van seriematige incidenten.

Op sociale media circuleert inmiddels een foto van een man die in de badplaats mogelijk kinderen zou verleiden mee te gaan. De herkomst van de foto is echter niet helemaal duidelijk. Naar verluidt zou het plaatje geschoten zijn in Tilburg, waar ouders alarm sloegen omdat er volgens hen een vergelijkbaar incident speelde. De politie kan niks zeggen over de foto.

Belg

De kinderlokker rijdt volgens getuigen in Scheveningen in een zwarte VW Caddy met een witte kentekenplaat. Die auto is mogelijk afkomstig uit België. De man zou op diverse plekken geprobeerd hebben toe te slaan. ,,We roepen vaders en moeders op ons direct te melden als zij signalen hebben die erop wijzen dat er iets gebeurd is”, aldus de politie.

Basisschool De Wissel waarschuwde recent per brief aan de ouders goed op hun kinderen te letten. Meerdere moeders zouden bij de school alarm hebben geslagen over een viezerik die het gemunt heeft op kinderen.