Scheveningen piept en kraakt maar pakt punt bij Jong Sparta

Wat als... Wat als hij alleen voor doelman Michael Fabrie in de 38ste minuut de bal niet naast, maar in het doel had geschoven. ,,Dan zou de wedstrijd anders zijn gelopen", zegt Samu Siemens-Brega. ,,Dan hadden we de boel achterin dichtgegooid en hadden we een makkelijkere wedstrijd kunnen spelen."