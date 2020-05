Scheveningen rouwt, de bloemenzee groeit

Vrouw neemt 600 euro van 83-jarige mee

22:30 Een 83-jarige vrouw is 600 euro armer na een bezoekje aan de Albert Heijn in Rijswijk. Daar probeerde zij op vrijdag 17 april geld te pinnen in de ING-pinautomaat. Toen zij dacht dat het pinnen niet gelukt was, ging de vrouw weg.