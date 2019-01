Scheveningen spil van spectaculaire zeilrace

Nadat Carolijn Brouwer afgelopen zomer in Scheveningen als eerste over de finish kwam in de Volvo Ocean Race en twee weken voordat Mark Slats uit Wassenaar mogelijk de Golden Globe Race gaat winnen, staat het volgende grote zeilevenement op stapel waarbij deze regio zich internationaal in de kijker speelt: de America's Cup.

Nederland wil alles in het werk stellen om zich te kwalificeren voor die wedstrijd en is inmiddels geaccepteerd als mogelijke uitdager. In Scheveningen, de beoogde thuishaven voor de campagne die naar deelname moet leiden, wordt morgen officieel het Nederlands team gepresenteerd. Een van de sleutelfiguren in het hele traject is Simeon Tienpont, de Nederlander die al twee keer deAmerica's Cup onder buitenlandse vlag zeilde. Nieuw-Zeeland organiseert als laatste winnaar de eerstkomende editie.

Aan potentiële uitdagers worden strenge eisen gesteld, maar ergens in de afgelopen weken is Team Netherlands door de ballotage gekomen. Samen met enkele andere landenteams (uit in elk geval Amerika, Engeland en Italië) mogen zij in kwalificatiewedstrijden uitmaken welke ploeg het in 2021 mag opnemen tegen de titelverdediger.

Kans

Kortom, er zal nog veel water door de haven van Scheveningen vloeien voordat het zover is. Maar Tienpont is vast van plan om nu door te pakken. 'Dit is de kans om voor het eerst in de 167 jaar oude historie een Nederlandse uitdager op het water te krijgen', liet hij optekenen in mailverkeer met overkoepelende Nederlandse zeilverenigingen. Namens de Nederlandse organisatie gooit Huub Bannier er een schepje bovenop. ,,Als het ons lukt om de kwalificatiewedstrijden (die dus vooraf gaan aan de uiteindelijke tweestrijd in Nieuw-Zeeland, red.) hier voor de kust van Scheveningen te organiseren, dan halen we een enorm spektakel in huis. De America's Cup de Formule 1 van het zeilen.''