Scheveningen staat weer even in brand tijdens BonFire Beach Fest

Het lijkt wat vreemd dat de gemeente juist weer met vuur Scheveningen in de schijnwerpers zet. Toch is het idee achter het vurige feest om Den Haag als stad aan zee op de kaart te zetten.



Op het strand tussen de Pier en museum Beelden aan Zee, verrijzen de komende dagen al de eerste contouren van het festival dat komend weekend moet losbarsten. Het feestje moet iets weghebben van het legendarische exclusieve Burning Man Festival in de woestijn in Nevada. Met een terrein dat voor deze tweede editie twee keer zo groot is, lijkt het Scheveningse strandfeest dus ook grotere ambities te hebben. Toch mikt de organisatie, net als vorig jaar, op zo’n 60.000 bezoekers.



Met als hoogtepunt een vuurshow van de Franse groep Campagnie Carabosse wordt Scheveningen op beide avonden van 21.00 tot 23.30 uur even in een ander licht gezet. Bezoekers kunnen dan wandelen door een met fakkels versierde vuurtuin, barbecueën, jeu-de-boules spelen en ook nog een andere vuuract van de Bonfire Bandits bijwonen.



