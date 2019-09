Scheveningen uit KNVB-beker geknikkerd: ‘ We zitten in een negatieve spiraal’

Roep om geld voor ov: ‘Over een paar jaar dreigt een ov-in­farct’

11:58 Het openbaar vervoer knapt uit z’n jas. Over een jaar of zeven dreigt er zelfs een heus ov-infarct. Niet alleen in Den Haag en de grote steden, maar ook daarbuiten, zegt Jaap Bierman van de HTM namens de Mobiliteitsalliantie.