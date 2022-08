Scheveningen weer strijdtoneel tijdens NK Beachvolleybal

Het toernooi is de afsluiting van het seizoen voor regulier beachvolleybal. Traditiegetrouw willen in Scheveningen alle Nederlandse topteams met een titel de kroon op hun seizoen zetten.



Het Nederlands Kampioenschap begint op 12 augustus en tegelijkertijd wordt op zaterdag en zondag ook het Summer Beach Volleyball Circuit georganiseerd, waarbij recreanten van alle niveaus kunnen meedoen. ‘Het is de ideale combi: zelf eerst een toernooitje spelen en dan in het stadion kijken naar absoluut topbeachvolleybal’, meldt de organisatie. Op zondag 14 augustus zijn de finales in het stadion.



Het evenement is gratis te bezoeken.