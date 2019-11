Scheveningen weer voor jaren beschermd tegen de Noordzee

Voetbal Quick op laatste plaats van ranglijst: ‘Pijn zit niet alleen in resultaten’

18:31 Het gaat Quick dit seizoen duidelijk niet voor de wind. De laatste plaats op de ranglijst is slecht voor de gemoedstoestand. ,,Wij hebben een ploeg die van iedereen kan winnen, dat hebben we in het verleden zeker ook laten zien. Anderzijds kunnen we van elke tegenstander verliezen als we niet honderd procent scherp zijn", zegt aanvoerder Kai van Hese (30) over de prestaties van Quick.