Scheveningen wordt niet een nieuwe Venetië

Wie het promotiefilmpje over Den Haag ziet op YouTube - ons visitekaartje naar de cruisegangers - kan niet anders dan glimlachen. Dit is de hofstad in optima forma. Den Haag van haar voordeligste kant - oftewel, vanuit de lucht. Daar heb je weinig aan als je op een boot zit, maar het maakt de stad wel overzichtelijk. En het biedt de mogelijkheid om er tekst bij te krijten in de lucht. Een greep uit de wervende teksten: ‘Direct deepwater access to the North Sea’, ‘Friendly and lively quays’, en ‘Multiple restaurants’. In de video worden de gasten op de kade begroet door een livreier in vol ornaat. Rode jas, veel gouden knopen, hoge hoed. Die man komt mij bekend voor. In het dagelijks leven is hij Ruud Petow, een gepensioneerde stille. Als oud-politieagent was hij onder anderen chef bij de Verkeerspolitie.



Velen kennen hem als portier van de Koninklijke Schouwburg of andere sjieke gelegenheden. Ieder jaar meert hij op Scheveningen aan met zijn eigen stoomboot en bestijgt daarna Amerigo. Alsof dat niet genoeg is, gaat Ruud na 5 december moeiteloos door als Kerstman. Die cruisegangers moesten eens weten.