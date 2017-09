Scheveningensupporters laten zich niet uit het veld slaan

Eerst kregen ze te horen dat ze hun favoriete team niet op het eigen knusse onderkomen aan de Laan van Poot mochten aanmoedigen. Kwam daar gisteren nog eens de onheilstijding bij dat slechts 3.500 supporters woensdag erbij mogen zijn als 'hun' SVV Scheveningen het in het ADO-stadion tegen Ajax opneemt in de eerste ronde van de KNVB-beker.

Als je het zo bekijkt, valt de sfeer best mee als op donderdagmiddag vijf uur de kaartverkoop in het eigen clubhuis van start gaat. Terwijl het buiten hoost, zien de meest trouwe supporters binnen de zon in het water schijnen. ,,Ik had Ajax natuurlijk liever hier zien spelen'', reageert een 71-jarige Scheveninger gelaten, ,,maar bij ADO kan ik zitten en blijf ik op de tribune 100 procent zeker droog.''

Bierpomp

Daarmee heeft hij - zijn naam wil hij niet noemen - wel zo'n beetje de toon gezet: het is al mooi genoeg dat een bescheiden derdeklasser de kans krijgt om tegen een Europa League-finalist te spelen. En 'maar' 3.500 supporters? Ach, bij thuiswedstrijden trekt SVV Scheveningen niet meer dan 900 bezoekers.

Dus gaat het bij de bierpomp al snel niet meer over de tegenslag, maar over de uitslag. Onze veteraan blijft realistisch. ,,Met 0-7 mogen we niet mopperen.'' Een paar biertjes later krijgt bij anderen branie de overhand. ,,Het zou mooi zijn om in de volgende ronde Feyenoord te loten, haha.''

Clubman

Met de verkoop aan de zes kassa's, waarbij Scheveningers en seizoenkaarthouders voorrang krijgen, gaat het nog niet zo hard. Iets wat vermoedelijk meer zegt over het slechte weer dan over de animo om erbij te willen zijn.

'Peukie doen?', vraagt de ene doorgewinterde clubman aan de andere. Even later, onder een afdakje, gaat het dan al snel niet meer over Ajax, maar over de eerstkomende wedstrijd zaterdag in de competitie. Tegen ASWH, uit Hendrik-Ido-Ambacht.