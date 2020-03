Scheveninger (51) krijgt boete voor mishandelen persfotograaf in relmaand

Video ‘Zuig’ op je shirt? ‘Geen probleem als mensen er aanstoot aan nemen’

18:19 Hoe drink je je biertje, wijntje of glaasje melk als je je handen niet kunt gebruiken? Juist: zuigen door een rietje. Voor de spastische Frank Schakel (26) is dat dagelijkse praktijk. Met vrienden Daniël en Sjoerd is hij een kledinglijn begonnen: Zuig!