Scheveninger met beperking langer vast omdat hij nergens terecht kan

De Scheveninger werd in januari door de politie vastgezet, op verdenking van heling. In zijn woning werd veel gereedschap gevonden, die volgens de politie van diefstal afkomstig was. In Scheveningen had hij ook problemen in de buurt. Zo zouden er enveloppen met ontlasting in de brievenbus geschoven zijn. De verdachte is inmiddels onderzocht door een psychiater, en daaruit blijkt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is.