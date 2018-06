Scheveninger redt historische kaart Den Haag van de ondergang

Niet alleen zijn klassieke auto uit 1975 was door de 'Siberische Beer' getrakteerd op een groot aantal schimmelplekken. Ook een tweetal historische kaarten van Den Haag en Haarlem dat in de garage was opgeslagen, waren compleet doorweekt.



Hoefnagels runt een bedrijf dat applicaties en navigatiekaarten ontwikkelt voor hulpdiensten. Geen wonder dus, dat hij erg gehecht was aan zijn historische kaarten uit 1580. ,,De kaart van Den Haag had ik opgestuurd gekregen. Hij zat zelfs nog in de envelop. Ik heb hem voorzichtig opengevouwen en laten drogen. De kleuren zijn in ieder geval goed gebleven."