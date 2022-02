Scheveninger Wilfred Vrolijk begon in coronatijd lunchroom in Pijnacker: ‘Geen moment spijt gehad’

Golfbrekers Overal ontstaan tiny forests: ‘De natuur prikkelt de fantasie en je kunt er tot rust komen’

Het is een opstekertje voor Westland, dat bepaald niet ruim is bedeeld met groen. Over twee weken gaat in Maasdijk de spa in de grond voor een tiny forest, een klein maar divers bos waar zo’n twaalfhonderd bomen tot wasdom moeten komen. De ontwikkeling staat niet op zichzelf. In coronatijd duiken ze overal op. In Zuid-Holland komen er vijftig, waarvan een flink aantal in Den Haag, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Leiden en Schiedam.

15 februari