Scheveningers al vijftig jaar op vakantie naar Aalten: 'Is voor ons 't beloofde land'

Het was een helletocht die de moeder van Evert de Niet eind 1942 maakte. Vanwege de bouw van de Atlantikwall moest de bevolking van Scheveningen worden geëvacueerd. ,,Veel Scheveningers kwamen in Aalten terecht'', vertelt Evert de Niet (78) in zijn vakantiewoning In 't Bösken in de buurtschap Lintelo bij Aalten. ,,Mijn vader was op straat opgepakt en werkte in Duitsland. Mijn moeder werd met mij en mijn twee zusjes ondergebracht in de Haagse wijk Bezuidenhout.''



Vanwege het constante gebrek aan van alles in de Randstad ging het niet goed met de kinderen. ,,Mijn moeder hoorde van Scheveningers die in Aalten zaten, dat daar nog een jongen kon worden ondergebracht op een boerderij. Toen is ze met mijn oom, met mij en mijn zusje Tiny naar het oosten gefietst. Ik was twee, mijn zusje één jaar oud. Het was midden in de winter, het was steenkoud. Er waren razzia's en er werd vanuit vliegtuigen op de vluchtelingen geschoten. Mijn zusje en ik moesten veel huilen, heb ik gehoord.''