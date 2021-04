Scheveningers eten straks appels en peren van hun eigen plein

Jubileum Slijterij van familie Verwoerd is een begrip in Laak: ‘We proeven alles, maar nooit in de winkel’

24 april Iedereen in de familie Verwoerd steekt een handje toe in de slijterij in de Oudemansstraat. V&V (Verwoerd & Verwoerd) is een begrip in Laakkwartier. De drankenwinkel, een volkswinkel noemen ze het zelf, bestaat vrijdag 23 april precies vijftig jaar.