Ja, inderdaad, de Keizerstraat. Eén straat op Scheveningen. En niet de minste straat. Het kloppende hart van het vissersdorp, of wat daar nog van over is. Ieder pand dat beschikbaar komt wordt ‘verhoteld’. Als ‘verkamerd’ bestaat mag verhoteld ook, toch? Volbloed Scheveningers klagen dat hun levensader verandert in – ja, waarin eigenlijk? Een bloedeloze aorta. Een soepzooitje. Er is vooral niets oorspronkelijks meer aan.