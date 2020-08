Scheveningers komen in actie, ze zijn overlast kotsbeu

Waroen C. krijgt 8 jaar cel voor wurgen Wim (80) in woning Gaslaan na inbeelden achtervol­ging

15:45 De 30-jarige Hagenaar die Wim van der Ham in zijn woning aan de Gaslaan in het Regentessekwartier wurgde, is veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwang. Waroen C. zou in het verleden misbruikt zijn door zijn 80-jarige slachtoffer en had waanbeelden dat de bejaarde man hem steeds achtervolgde.