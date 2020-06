Scheveningers laten zich niet zomaar opzij zetten: ‘Ze zijn trots op hun vissersdorp’

Haagse duinen zitten vol met Amerikaan­se stierslan­gen: ‘Ze voelen zich daar prima thuis’

11:58 Voor de meeste wandelaars zou het best even schrikken zijn als ze tijdens een duinwandeling ineens een slang tegen het lijf lopen. Maar de kans dat het langs de Haagse kust gebeurt is aanzienlijk. In de duinen bij Den Haag en Scheveningen leeft namelijk een populatie Amerikaanse stierslangen, die zich daar prima thuisvoelt.