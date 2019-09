Het stadsbestuur maakte na de rampennacht bekend dat zij een schadepot had voor mensen die niet goed verzekerd waren, maar alleen de meest schrijnende gevallen werden al gecompenseerd. Bewoners balen en snappen er niks van.



Dat blijkt uit onderzoek van het AD, dat morgen een reconstructie publiceert over de nacht waarin Scheveningen aan een ramp ontsnapte. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid verwacht binnenkort haar bevindingen over de vonkenregen te publiceren. In de negen maanden die sinds oud en nieuw verstreken, liet de gemeente het vaak afweten bij Scheveningers die getroffen werden.

Quote Mijn buurvrouw kreeg wél een vergoeding. Maar mijn ellende was kennelijk niet schrijnend genoeg Jana, Buurtbewoonster

,,Ik voel me in de steek gelaten”, zegt bewoonster Jana, die een enorme hoeveelheid bluswater in haar woning kreeg waardoor haar televisie kapot ging. Het herstellen van het dak op haar appartement kostte haar 1200 euro. Haar verzekering dekte niet alles. ,,Ik heb het gemeld bij de gemeente, maar nog geen geld gezien. Mijn buurvrouw kreeg wél een vergoeding. Maar mijn ellende was kennelijk niet schrijnend genoeg.”

Draaiboek voor nieuwe vuurstapels

De gemeente gaat nu niet op de verzekeringskwestie reageren, aldus woordvoerder Annelou van Egmond. Terwijl Scheveningers op kosten zijn gejaagd door de vonkenregen vanaf de vuurstapel en nog geen excuses hebben gehad, zijn de bouwers al plannen aan het smeden voor een nieuw vreugdevuur. Binnenkort is er een bijeenkomst. ,,Alle info zal gegeven worden hoe we het dit jaar gaan aanpakken”, schrijft de organisatie van het Vreugdevuur Scheveningen aan haar bouwers. Die bijeenkomst is bekend bij de gemeente, maar zij ontkent dat zij al een draaiboek heeft voor nieuwe vuurstapels.

Het Verbond voor Verzekeraars stelt dat alle claims van mensen die goed verzekerd waren zijn afgewikkeld en uitgekeerd. De verzekeraars wachten op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid om te bezien of de gemeente of de bouwers aansprakelijk gesteld kunnen worden. ,,Vervolgens is het de vraag of de verzekeraars die schade ook gaan verhalen”, zegt Paul Koopman van het Verbond. ,,Zover zijn we nog niet.’’

Bekijk hier beelden van de vonkenregen: