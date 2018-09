Scheveningers over 200 jaar vissersdorp en badplaats

,,De historie van Scheveningen is als een mierenhoop. Je prikt er met een stokje in en alles begint te bewegen.'' Dat zei auteur Danny Verbaan bij de presentatie van zijn boek in boekwinkel Paagman. ,,Het blijft een badplaats waar altijd wel iets te beleven valt.'' In zijn onderzoek richtte hij zich vooral op de mensen die de afgelopen twee eeuwen Scheveningen maakten.



Er zijn vanaf het begin twee werelden geweest in Scheveningen: het vissersdorp en de badplaats. Verbaan wijst op een foto achterin zijn boek die symbool staat voor die kloof. Een vrouw komt uit de zee en schudt de hand van een badman met gebruind, gegroefd gezicht. Honderden mensen uit het dorp hebben als badman gewerkt. Ze gingen mee met de badkoetsen, letten op de veiligheid van de gasten in zee. Het was een hard bestaan: ze maakten lange dagen en werkten soms wel 50 jaar op het strand. Bekende namen waren de familie Breugem, Willem van der Toorn en Arie Knoester.



Het was een riskant beroep. Arie Toet kwam in 1906 om het leven toen hij een Duits meisje wilde redden. Het meisje verdronk, maar haar vader gaf 3000 gulden (nu 37.000 euro) aan de nabestaanden van Toet. De maatschappij Zeebad Scheveningen had ook badvrouwen in dienst. Zij begeleidden de baadsters door de branding en beschermden ze tegen pottenkijkers. ,,Met die vrouwen viel niet te spotten'', aldus Verbaan. Neeltje Ros werkte in 1867 een halve eeuw op het strand. En zo waren er meer vrouwen die tot op hoge leeftijd bij de badkoetsen te vinden waren.