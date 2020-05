Scheveningers verliezen slag om parkeerplaatsen Noordboulevard

In Scheveningen verdwijnen 81 parkeerplaatsen voor bewoners rond het noordelijkste deel van de Gevers Deynootweg. Dat is nodig om te voldoen aan de strenge stikstofregels, die van toepassing zijn op de nieuwe Interparking parkeergarage onder de boulevard.

Deze commerciële garage met 700 plekken is vorig jaar geopend in het vernieuwde deel van de Noordboulevard. In de oorspronkelijke plannen zouden 137 parkeervakken in de nieuwe garage bestemd worden voor bewoners, maar dit paste de gemeente later aan naar 81.

Dat betekent wel dat net zoveel plekken langs de straat moeten verdwijnen. Want het autoverkeer dat over de Zwolsestraat naar zee rijdt, mag niet te veel groeien. Dan worden namelijk de stikstofnormen overschreden in het naastgelegen Natura2000-gebied Meijendel.

Rechter

Burgercomité Imago Noordboulevard stapte naar de rechter om de straatparkeerplekken te behouden. ,,Nu al trekken toeristen zich vaak niks aan van de regel dat je in woonstraten maar een uur mag parkeren”, ziet buurvrouw Akke de Vries, een van de initiatiefnemers.