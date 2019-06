Scheveningers vrezen gasexplosie: twee ondergrondse containers naast gasleiding

Zorgen

Dat in de Koppelstokstraat volgende week containers worden geplaatst op zo'n 1,5 meter van een gasleiding, baart bewoners dan ook grote zorgen. ,,We zijn als de dood voor incidenten zoals destijds in de Hortensiastraat of onlangs in de Jan van der Heijdenstraat in Laak", vertelt Meindert Kuyvenhoven, één van de bewoners van de Koppelstokstraat. ,,De oracs komen ook nog eens pál voor de glazen pui van een woning te staan, terwijl dertig meter verderop een blinde muur staat. We pleiten voor verplaatsing van de containers daar naartoe."