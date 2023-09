Scheveningers vrezen toeristische teloorgang werk- en vissershaven

indebuurt.nl Geuzendag Zoetermeer 2023: alle activitei­ten op een rij (en zo meld je je aan)

Het is weer zover! Op zondag 24 september vindt Geuzendag Zoetermeer 2023 plaats. Fietsen, wandelen, mountainbiken, hardlopen, schaken of spelen: de hele dag door vinden er activiteiten plaats voor jong en oud. Meer weten? We zetten de verschillende onderdelen op een rij.