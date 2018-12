Scheveningers vrezen verspreiding Chroom-6

Scheveningers zijn bang dat de kankerverwekkende stof Chroom-6, die werd aangetroffen bij onderhoudswerkzaamheden aan de vuurtoren in de badplaats, wordt verspreid. Dat stelt Groep de Mos, die bij een vergadering van wijkvereniging WOS (Scheveningen-dorp) aanwezig was. Volgens de partij zouden verfresten in tuinen zijn gevonden.

Volgens Groep de Mos-raadslid René Oudshoorn heerst er onrust in de badplaats omdat Rijkswaterstaat, die verantwoordelijk is voor het onderhoud, aan de inwoners nooit officieel bekendmaakte dat er Chroom-6 in de vuurtoren was aangetroffen. ,,Het is toch te gek voor woorden dat omwonenden eerst zelf aan de bel moesten trekken nadat er geruchten waren over de aangetroffen Chroom-6”, briest het raadslid. Hij vindt dat de gemeente de omwonenden actief moet informeren. Volgens Rijkswaterstaat zijn omwonenden wel op de hoogte gesteld van de vondst van de gevaarlijke stof.

Volgens Oudshoorn hebben bewoners verfresten in struiken en tuinen gevonden, ondanks dat de vuurtoren in folie werd ingepakt. ,,Er zijn mensen aan de deur geweest met een geruststellend verhaal, maar voorlopig liggen de verfbladders gewoon nog in de struiken en tuinen! De (gescheurde) folie rond de vuurtoren heeft zijn werk kennelijk niet goed gedaan. Deze bewoners hebben terechte zorgen over deze kankerverwekkende stof.” Het is niet bekend bij Rijkswaterstaat dat er verfresten zijn vrijgekomen.

Onderhoud