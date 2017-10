Scheveningers wakker gehouden door gepiep uit inleverbak

Aangifte in Haagse regio vaakst behandeld

16:31 Het Haagse politiekorps neemt meer dan de helft van de aangiftes in behandeling. Alle andere politiekorpsen lukt dat niet. Uitschieter is Amsterdam, daar verdwijnt 65 procent van de aangiftes in de prullenbak. Gemiddeld gebeurt er in Nederland met 54 procent van de aangiftes niets, bevestigt journalistiek onderzoeksbureau LocalFocus na berichtgeving in diverse media.