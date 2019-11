Scheveningers woedend om beschuldiging ‘massale Hitlergroet’ bij pro-zwartepietenprotest

HSP-fractiemedewerker Mariam El Maslouhi, in Den Haag het gezicht van Kick Out Zwarte Piet, toont vandaag op Twitter een foto van die betoging waar de demonstranten hun armen omhoog doen. Volgens El Maslouhi doen de mensen de Hitlergroet. Volgens de betogers is dat absoluut niet waar, waren de mensen aan het juichen en zaait El Maslouhi haat.



De HSP (Haagse Stadspartij) reageerde zojuist dat de beschuldiging van El Maslouhi voor haar eigen rekening is. De VVD is getergd en vindt dat HSP-fractievoorzitter Joris Wijsmuller wel degelijk politiek verantwoordelijk is voor El Maslouhi. Wijsmuller moet volgens de VVD publiekelijk afstand nemen van de in hun ogen smadelijke uitspraken. ,,Behalve dat ik de beschuldiging schokkend vind, vind ik hem ook gevaarlijk. Het is opruiend. Dit straalt op de HSP af”, zegt Judith Oudshoorn van de VVD.