Scheveningers zien tentjes weer opduiken op strand: tientallen boetes voor illegaal overnachten

Expositie in Den Haag over Willem Frederik Hermans als fotograaf

Koning Willem-Alexander sluit op 1 september het Willem Frederik Hermans-jaar af door het laatste deel van de Volledige Werken van de auteur in ontvangst te nemen in De Nieuwe Kerk Amsterdam. Op de valreep van het herdenkingsjaar opent op 20 augustus in het Fotomuseum in Den Haag nog een expositie over de schrijver als fotograaf.

