Scheveningse badcultuur in de schijnwerpers tijdens opening Feest aan Zee

VideoDe openingsbijeenkomst van Feest aan Zee vond gisteravond plaats in het Kurhaus. Het belooft een jaar vol met feestelijke activiteiten te worden. Aanwezigen Wethouder Karsten Klein en Sjaak Bral hebben er in ieder geval zin in.