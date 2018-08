Scheveningse boulevard krijgt toch weer een watertappunt

Kitesurfer uit zee tussen Monster en Kijkduin gered

11:16 Een kitesurfer is gisteravond in zee, ter hoogte van de Zandmotor tussen Monster en Kijkduin, in de problemen geraakt. Hij is met met behulp van een reddingsboot van de KNRM en een jetski van de reddingsbrigade in veiligheid gebracht.