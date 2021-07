Scheveningse drugsbende verdiende miljoenen met smokkel van 800 kilo coke en plande liquidatie

De verdachten die tot de kopstukken werden gerekend zouden met drie transporten ruim 800 kilo cocaïne hebben vervoerd en 1,8 miljoen euro hebben opgestreken. Maar ook de minder prominente leden zouden flink gecashed hebben. Volgens het Openbaar Ministerie verdiende zelfs de geldkoerier in zijn auto met verborgen ruimtes in tien weken tijd 170.000 euro. Zijn advocaat bestreed dat. Die merkte op dat als zijn cliënt inderdaad achter het encrochat-account schuilgaat, die niet meer dan 7000 euro zou hebben ontvangen. Op 13 april werden de negen verdachten aangehouden door de politie.



Een van hen zou al in 2016 met drugshandel bezig zijn geweest en stapte volgens het OM vorig jaar weer in. ,,Hij had voor zijn ‘sabbatical’ een belangrijke rol in een drugslijn en heeft zich weer ingekocht in de organisatie. Dat ging om een enorm bedrag: 200.000 euro. Hij pakte zijn leidende rol weer op.” Tussen maart en mei zouden twee testladingen naar Engeland zijn verstuurd en drie echte cocaïnetransporten, een van iets minder dan 200 kilo en twee van bijna 350 kilo. Een voormalig restauranthouder van Albanese afkomst (44) zou een groot deel van die kilo’s hebben aangeleverd.