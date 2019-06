Scheveningse haven tijdens Sail een mix van culturen

Russische cadetten lopen in een stevige pas langs de schepen met boodschappen van de lokale supermarkt in een plastic tasje. Even verderop kijken cadetten van het Mexicaanse schip Cuauhtémoc in de lokale krant naar foto’s van de aanwezige zeezeilschepen, terwijl de Amerikaanse zeelieden in opleiding een lange rij vormen om dozen met voedsel de USCGC Eagle binnen te brengen. De Eerste Haven is deze week voor even niet alleen het domein van vissers, Hagenaars die een luchtje scheppen en vakantievierders.