Scheveningse ‘Immetje’ veilt schilderijen voor voetbalvereniging

Video Vrijstaand huis in brand in Delft, brandweer moet dak slopen om bij vuur te komen

17:36 Een brand heeft vanmiddag gewoed in een bovenverdieping van een vrijstaand huis aan de Gerbrandylaan in Delft. De brandweer had opgeschaald naar de code ‘zeer grote brand’, maar kreeg rond half vier het de vlammen onder controle. Niemand was in de woning aanwezig toen het vuur uitbrak.